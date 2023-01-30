Güldür Güldür Show'daki başarılı performansıyla alkış toplayan Meltem Yılmazkaya bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Kadir Doğan ile nişanlandı. Oyuncunun sevenleri ise arama motorlarında Meltem Yılmazkaya sevgilisi kim? Meltem Yılmazkaya evlendi mi, kiminle evlendi? sorularını araştırdı.

Ali Sunal, Alper Kul, Aziz Aslan, Doğa Rutkay, Açelya Toplaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da yer alan sevilen oyuncu Meltem Yılmazkaya, özel hayatıyla gündem oldu. Merak edilenler arasında ise Meltem Yılmazkaya sevgilisi kim? Meltem Yılmazkaya evlendi mi, kiminle evlendi? soruları yer aldı.

MELTEM YILMAZKAYA SEVGİLİSİ KİM?

Güldür Güldür Show'daki başarılı performansıyla alkış toplayan Meltem Yılmazkaya bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Kadir Doğan ile nişanlandı.

MELTEM YILMAZKAYA EVLENDİ Mİ?

Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de alkış toplayan Meltem Yılmazkaya, müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Kadir Doğan ile nişanlanan oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Peş peşe nişan töreninden kareleri yayınlayan Yılmazkaya, "Bir şeyler oldu, güzel oldu, daha güzel olsundu" notunu düştü.

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?

Meltem Yılmazkaya27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncu ve ses sanatçısıdır. Tiyatro kurslarına gitti. 13 yaşından beri animatörlük yapıp eğitimini aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Meltem Yılmazkaya, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir. İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler'in başrolde olduğu Aile Saadeti adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çekti. 2009 yılında başrollerde Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu, Dolunay Soysert, Ali Sunal, Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci'nin oynadığı Benim Annem Bir Melek adlı diziye Berivan karakteri ile dâhil oldu. 2010 yılında yayımlanan Şen Yuva adlı dizide ise Kadife karakterini canlandırırken, dizinin başrollerini Ceyda Düvenci, Levent Üzümcü, Ayşegül Atik, Altan Erkekli ve Alper Kul paylaşmıştır. 2012 yılında yayımlanan ve başrollerinde Metin Akpınar, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve İclal Aydın'ın yer aldığı Aşkın Hâlleri adlı dizide rol aldı. 2013 yılında yayımlanan Aldırma Gönül adlı dizide Şahin Irmak, Tülin Özen, Çağlar Çorumlu, Bülent Seyran, Ayşenil Şamlıoğlu, Nadir Sarıbacak, Asena Tuğal, Yeşim Ceren Bozoğlu ile beraber rol aldı.

Hâlihazırda devam eden, Güldür Güldür adlı televizyon programında Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın ile beraber oynamaktadır. 2016 yılında Kendime Yalanlar adlı single çıkartmıştır.