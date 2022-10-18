Meltem Yılmazkaya kimdir? Meltem Yılmazkaya kaç yaşında, nereli? Güldür Güldür Şov Meltem Yılmazkaya kim?

Güldür Güldür Şov programının sevilen yüzü ve oyuncusu Meltem Yılmazkaya seyirciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Meltem Yılmazkaya kim? sorusu aratılıyor. Güldür Güldür Şov ekibinin sevilen isimlerden birisi olarak tanınıyor. Merak edilenler arasında ise Meltem Yılmazkaya kimdir? sorusu var. Meltem Yılmazkaya kimdir? Meltem Yılmazkaya kaç yaşında, nereli? İşte Meltem Yılmazkaya hakkında merak edilenler..

Arama motorlarında Meltem Yılmazkaya kim? sorusu aratılıyor. Güldür Güldür Şov ekibinin sevilen isimlerden birisi olarak tanınıyor. Merak edilenler arasında ise Meltem Yılmazkaya kimdir? sorusu var. Güldür Güldür Şov programının ekibinde yer alan Meltem Yılmazkaya ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?

Meltem Yılmazkaya27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncu ve ses sanatçısıdır. Tiyatro kurslarına gitti. 13 yaşından beri animatörlük yapıp eğitimini aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Meltem Yılmazkaya, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir. İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler'in başrolde olduğu Aile Saadeti adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çekti. 2009 yılında başrollerde Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu, Dolunay Soysert, Ali Sunal, Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci'nin oynadığı Benim Annem Bir Melek adlı diziye Berivan karakteri ile dâhil oldu. 2010 yılında yayımlanan Şen Yuva adlı dizide ise Kadife karakterini canlandırırken, dizinin başrollerini Ceyda Düvenci, Levent Üzümcü, Ayşegül Atik, Altan Erkekli ve Alper Kul paylaşmıştır. 2012 yılında yayımlanan ve başrollerinde Metin Akpınar, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve İclal Aydın'ın yer aldığı Aşkın Hâlleri adlı dizide rol aldı. 2013 yılında yayımlanan Aldırma Gönül adlı dizide Şahin Irmak, Tülin Özen, Çağlar Çorumlu, Bülent Seyran, Ayşenil Şamlıoğlu, Nadir Sarıbacak, Asena Tuğal, Yeşim Ceren Bozoğlu ile beraber rol aldı.

Hâlihazırda devam eden, Güldür Güldür adlı televizyon programında Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın ile beraber oynamaktadır. 2016 yılında Kendime Yalanlar adlı single çıkartmıştır.