Meltem Yılmazkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Meltem Yılmazkaya kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Meltem Yılmazkaya kimdir? Güldür Güldür Mehtap kim, gerçek adı ne? Meltem Yılmazkaya kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Meltem Yılmazkaya, ilk olarak 2008 yılında BKM'nin sahnelediği Sizinkiler adlı çocuk oyununda rol almıştır. Güldür Güldür Mehtap karakteriyle adından söz ettiren Meltem Yılmazkaya kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Meltem Yılmazkaya kimdir? Güldür Güldür Mehtap kim, gerçek adı ne? Meltem Yılmazkaya kaç yaşında, nereli?Detaylar haberimizdedir…

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?

Meltem Yılmazkaya, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarında tiyatro kurslarına devam etti, 13 yaşından itibaren animatörlük yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde iki yıllık oyunculuk eğitimi aldı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde burslu olarak yükseköğrenim gördü. 2012'de mezun oldu.

Öğrencilik yıllarından itibaren sinema ve dizilerde oyunculuk yaptı; bazı sanat okullarında drama dersleri verdi. 2008 yılında BKM'nin sahnelediği "Sizinkiler" adlı çocuk oyununda, 2009'dan itibaren televizyon dizilerinde rol aldı. Aile Saadeti adlı dizide 'Fitnat', Benim Annem Bir Melek adlı dizide 'Berivan', Şen Yuva (2010) adlı dizide 'Kadife' karakterini canlandırdı. Aşkın Hâlleri (2012), Aldırma Gönül (2013) rol aldığı dizilerdendir. 2013 yılından itibaren yayımlanan ve skeçlerden oluşan Güldür Güldür adlı televizyon programında çeşitli tipler canlandırdı. Bu şovda canlandırdığı Mehtap tiplemesi ile tanındı.

Sinemada BKM yapımı "Dedemin Fişi" ve "Kaçma Birader" (2016), Cici Babam (2018) adlı filmlerde rol aldı. Türkiye'de kadın sorunları üzerine çalışmalar yaptı. Senaryosunu yazdığı ve Fatih Kılıç ile birlikte yönettiği kadına yönelik şiddeti konu eden "neden(siz)" adlı kısa filmi birçok festivalde seçki filmler arasına girdi, İstanbul Kısa Filmciler Derneği Kısa Film Yarışması'nda birinciliğe değer görüldü. 2019'dan itibaren Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda kadınlarla GAP ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri) projesi kapsamında gönüllü olarak yaratıcı drama atölyeleri yaptı.

Lise yıllarından itibaren şarkılar besteleyen Yılmazkaya, rol aldığı skeçlerde ve konuk olduğu televizyon şovlarında seslendirdiği şarkı ve türkülerle ilgi gördü. 2016 yılında Kendime Yalanlar adlı şarkısını seslendirdiği tekliyi çıkardı.

2016'da yedi farklı yazarın kaleme aldığı ve farklı yönetmenlerin yönettiği yedi monologdan oluşan Balat Monolog Müzesi adlı projede Ağrı adlı monolog ile yazar-yönetmen olarak, 2017'de Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun sahnelediği Sevmekten Öldü Desinler adlı müzikal oyunda oyuncu olarak yer aldı. Sevmekten Öldü Desinler müzikalindeki rol arkadaşları ile birlikte 2018 Sadri Alışık Tiyatro Ödüller'nde Seçici Kurul Özel Ödülü'ne değer görüldü.