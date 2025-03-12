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Meltem Menteşeli öldü mü?

Meltem Menteşeli öldü mü?
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 35 yaşındaki Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli, otomobilin yanında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Peki, Meltem Menteşeli öldü mü? İşte detaylar!

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Meltem Menteşeli'nin, otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Vatandaşlar, TikTok fenomeni Meltem Menteşeli'nin neden öldüğünü merak ediyor. Peki, Meltem Menteşeli öldü mü? Meltem Menteşeli neden öldürüldü?

MELTEM MENTEŞELİ ÖLDÜ MÜ?

Olay, dün akşam saatlerinde Madran Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheli veya şüphelileri yakalamak, olayı aydınlığa kavuşturmak için Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Menteşeli'nin ölümü ile ilgili 8 kişinin ifadesine başvurulduğu ve şüpheli olarak bir ismin öne çıktığı öğrenildi.

Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri ile uğraştığı, ayrıca Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni aldığı, son paylaşımını ise ölmeden saatler önce yaptığı öğrenildi.

Meltem Menteşeli öldü mü?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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