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Meltem Menteşeli kimdir? TikTok fenomeni Meltem Menteşeli kaç yaşında, nereli?

Meltem Menteşeli kimdir? TikTok fenomeni Meltem Menteşeli kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medyanın popüler platformlarından TikTok'ta fenomen haline gelen Meltem Menteşeli hakkında merak edilenler araştırılıyor. Meltem Menteşeli'nin yaşı, nereli olduğu ve hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Meltem Menteşeli kimdir? TikTok fenomeni Meltem Menteşeli kaç yaşında, nereli?

Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri ile uğraştığı, ayrıca Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni aldığı, son paylaşımını ise ölmeden saatler önce yaptığı öğrenildi. Peki, Meltem Menteşeli kimdir? TikTok fenomeni Meltem Menteşeli kaç yaşında, nereli?

MELTEM MENTEŞELİ KİMDİR?

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Meltem Menteşeli'nin, otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma devam ederken, Menteşeli'nin Tiktok fenomeni olduğu, yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni aldığı öğrenildi.

Meltem Menteşeli kimdir? TikTok fenomeni Meltem Menteşeli kaç yaşında, nereli?

TIKTOK FENOMENİ MELTEM MENTEŞELİ ÖLDÜ MÜ?

Olay, dün akşam saatlerinde Madran Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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