Meltem Acet kimdir? Meltem Acet kaç yaşında ve nereli? Meltem Acet biyografisi! - Haberler

A Haber'de Z Raporu, Teve2'de Mola, Artı 1 TV'de Ekonomi Haber Müdürlüğü yapmıştır. Ayrıca, Paranın Nabzı ve Sıradışı adlı programları hazırlayıp sunmuş, TGRT Haber Ekonomi Müdürü olarak çalışmalar gerçekleştiren Meltem Acet kimdir? Günümüzde Habertürk ekranlarında Hafta Sonu Ana Haber Bülteni'ni sunmaktadır. Ayrıca gündüz kuşağında saat başı Manşet programını sunmaktadır. Meltem Acet kaç yaşında? Meltem Acetnereli, mesleği nedir? Meltem Acet hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MELTEM ACET KİMDİR?

1982 yılının Eylül ayında doğan 38 yaşındaki Meltem Acet Ankara doğumludur.

TED Ankara Koleji ardından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. Bölümü 5. olarak tamamlayan başarılı isim aynı üniversite bünyesinde İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Aynı okulda araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmüş, Amerika ve İngiltere'de finans alanında çalışmıştır.

Fox Tv bünyesinde, üst düzey yöneticilik yapmış, stratejik planlama direktörlüğü ve Reyting Analiz bölümlerini de yönetme gibi görevlerde bulunmuştur.

Günümüzde her ne kadar ekran önünde çalışmalarını sürdürsede ekran arkasında ciddi bir tecrübeye sahiptir. A Haber'de Z Raporu, Teve2'de Mola, Artı 1 TV'de Ekonomi Haber Müdürlüğü yapmıştır. Ayrıca, Paranın Nabzı ve Sıradışı adlı programları hazırlayıp sunmuş, TGRT Haber Ekonomi Müdürü olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir.

En son TGRT'den ayrılan Meltem Acet, Habertürk'e transfer olmuştur. Günümüzde Habertürk ekranlarında Hafta Sonu Ana Haber Bülteni'ni sunmaktadır. Ayrıca gündüz kuşağında saat başı Manşet programını sunmaktadır.

MELTEM ACET EVLİ Mİ?

2019 yılında 14 yıl evli kaldığı Onat Acet'ten ayrılmıştır. Bu evliliğinden de Ela adında bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Öte yandan boşandıktan sonra eşinin soyadını kullanmaya devam etmiştir.

Şu anda evli mi sorusunun cevabı ise hayırdır.

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