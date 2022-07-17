Melodi Elbirliler ve ünlü şef Arda Türkmen dünya evine girdi. Elbirliler hakkında bilgi almak isteyenler araştırmalarında, Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler kimdir, kaç yaşında? Melodi Elbirliler nereli, ne iş yapıyor? gibi soruların yanıtını merak etmeye başladı. Peki, Melodi Elbirliler kimdir, kaç yaşında? Melodi Elbirliler nereli, ne iş yapıyor? Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler kimdir? İşte detaylar haberimizde...

MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR?

Melodi Elbirliler 1991 yılında dünyaya geldi. Melodi Elbirliler İzmir'de doğdu ve İzmirlidir. Melodi Elbirliler, sosyal medyada 'Güzellik bloggeri' olarak tanınıyor.

Instagram'da 559 bin takipçisi bulunan Elbirliler, makyaj videoları paylaşıyor. Melodi Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Boyu 1.76 cm, kilosu 55, burcu ise akrep'tir

Güzel isim, 22 Eylül 2021 tarihinde ünlü şef Arda Türkmen ile nikah masasına oturdu.