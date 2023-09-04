Melissa Vargas veya tam adıyla Melissa Teressa Vargas Abreu Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynayan Küba asıllı Türk voleybolcudur. Türkiye Milli takımının dün kazandığı şampiyonluk sonrası ise gündeme Melissa Vargas Türkçe konuşabiliyor mu, Türkiye'ye nasıl geldi? Soruları geldi. İşte detaylar…

Voleybola 8 yaşında başlayan Vargas, 2016-17 yılında Çekya kulübü Agel Prostejov'a transfer oldu. İsviçre'de sığınmacı statüsünde bir süre voleybol oynayan Vargas'ın hayatı Fenerbahçe'ye geldikten sonra değişti. Federasyon başkanının yoğun çabasıyla önce Türk vatandaşı olan ve sonra milli takım oyuncusu olan Vargan merak konusu oldu. Peki, Melissa Vargas Türkçe konuşabiliyor mu, Türkiye'ye nasıl geldi? Detaylar haberimizdedir…

MELİSSA VARGAS TÜRKÇE KONUŞABİLİYOR MU?

Babası bir hentbol oyuncusu olan Vargas, voleybola 6 yaşında sokakta oynayarak başladı, 8 yaşında okul takımına katıldı. Okul takımında kazandığı başarılar sebebiyle "Küba'nın geleceği" olarak görülmeye başlandı. 12 yaşında Cienfuegos takımında antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, Küba alt yaş voleybol millî takımlarında da oynadı.2016 yılında bir sezon Çekya'da oynadı. Omuz sakatlığı geçirerek tedavi için ülkesine döndü.Ülkesindeki tedavi imkanlarından memnun kalmayarak eleştirmesi üzerine disiplinsizlik gerekçesiyle 2017'den başlayarak 4 yıl süre ile milli takımda oynamaktan men edildi. Bunun üzerine kendi isteğiyle bir İsviçre takımına transfer oldu. İsviçre'ye sığınmacı statüsünde gitti. Bir sezon oynadıktan sonra, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 9 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ve TC kimliği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eliyle kendisine verildi. Melissa olan ilk adını Melisa olarak değiştirdi. 2022-2023 sezonunda Çin Ligi'nde Tianjin formasıyla oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü. Melissa Vargas'ın konuşabildiği diller arasında İngilizce yer alırken Türkçe yer almıyor. Ancak takım arkadaşlarının çok fazla Türkçe kelime öğrettiği biliniyor.

MELİSSA VARGAS TÜRKİYE'YE NASIL GELDİ?

İsviçre'ye sığınmacı statüsünde gitti. Bir sezon oynadıktan sonra, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 9 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ve TC kimliği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eliyle kendisine verildi. Melissa olan ilk adını Melisa olarak değiştirdi. 2022-2023 sezonunda Çin Ligi'nde Tianjin formasıyla oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.