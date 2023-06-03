Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Melissa Vargas hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Melissa Vargas'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Melissa Vargas Türk mü? Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas kaç yaşında, nereli?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Melissa Vargas hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Melissa Vargas'ın hayatını araştırıyor. Peki, Melissa Vargas Türk mü? Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

MELİSSA VARGAS TÜRK MÜ, KİMDİR?

Melissa Teressa Vargas Abreu (d. 16 Ekim 1999), Küba asıllı Türk millî voleybolcudur.

Lisede Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, 12 yaşında Küba alt yaş millî takımlarında oynamaya başladı. 2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan oyuncu, 2018-19 sezonuyla birlikte Fenerbahçe'ye katıldı.

2021 yılında Türk vatandaşlığı alan Vargas'a, 9 Nisan'daki bir törende Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimlik verildi. Türk vatandaşlığına geçmesiyle Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.

T.C. Vatandaşlığı'na geçme işlemleri tamamlandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.