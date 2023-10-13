"Melissa Vargas şu an nerede?" Merak ediliyor. Voleybolcu Melissa Vargas'ın Fenerbahçe Opet'in son maçında yer almaması nedeniyle duyulan merak, kısa süre içinde cevaplandı. Peki, Melissa Vargas neden oynamadı, son maçta neden yok? işte detaylar…

Melissa Vargas neden oynamadı, son maçta neden yok? Melissa Vargas şu an nerede?

Fenerbahçe Opet'in önemli bir mücadelesinde Melissa Vargas'ın olup olmayacağı konusu gündeme geldi.Ancak elde edilen bilgilere göre, Melissa Vargas şu an Çin Ligi'nin Tianjin Bohai Bank takımının bir üyesi olarak kayıtlı ve lisansı Çin takımında bulunuyor. Bu nedenle, Melissa Vargas bu kritik maçta Fenerbahçe Opet formasını giyemeyecek. Peki, Melissa Vargas neden oynamadı, son maçta neden yok? Melissa Vargas şu an nerede? İşte detaylar…

MELİSSA VARGAS NEDEN OYNAMADI, SON MAÇTA NEDEN YOK?

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Malatyalı Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, son günlerde sıkça "Malatyalıyım" diyen ve Malatya'nın plakasını taşıyan 44 numaralı formayı giyen Melissa Vargas ile birlikte Malatya'ya gitme planlarını açıkladı. Mehmet Akif Üstündağ ile Melissa Vargas'ın AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası sonrası, uygun bir tarihte Malatya ziyareti gerçekleştirmeleri bekleniyor. Ancak, Vargas, şu dönemde Çin Ligi takımlarından Tianjin Bohai Bank'ın oyuncusu olarak kayıtlı, bu nedenle o dönemde oynamayacak.

MELİSSA VARGAS ŞU AN NEREDE?

Milli voleybolcumuz Melissa Vargas, bu sezonu Çin'de açacak ve sezonun ortasında Fenerbahçe Opet'e dönecek. 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nin ardından 4 Kasım'da Çin Kadınlar Voleybol Ligi başlayacak ve 6 Şubat'ta sona erecek. Çin'deki ligin başlangıç ve bitiş tarihine göre Vargas, Sarı-Lacivertli takıma beklenenden daha sonra katılacak.

Melissa Vargas, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarını Çinli takım Tianjin Bohai Bank'ta geçirdi. Fenerbahçeli pasör çaprazı, Çin Kadınlar Voleybol Ligi'nde kendi ekibiyle üst üste 2 şampiyonluk yaşadı.

MELİSSA VARGAS, MALATYA'DA DEPREMZEDELERLE BULUŞTU

argas, Malatya Park AVM'de düzenlenen etkinlikte, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte katılımcıların top ve formalarını imzaladı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte Vargas, vatandaşlara forma verdi.

Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi'ne geçen Vargas, burada lise öğrencileriyle buluştu. Teknokent Konteyner Kent'te depremzedelerle bir araya gelen Vargas, bir aileyi konteynerlerinde ziyaret etti. Yeni Malatyaspor tesislerini de ziyaret eden Vargas'a kulüp başkanı Adil Gevrek takımının formasını verdi. Vargas, daha sonra Malatyalı olan TVF Başkanı Üstündağ'ın ailesinin Orduzu Mahallesi'ndeki evine ziyarette bulundu.

Üstündağ, AA muhabirine, kendisinin Malatyalı olduğunu ve Melissa'nın da her zaman Malatyalı olduğunu söylediğini ve onun da Malatyalı olduğunu dile getirdi.