?Melissa Vargas veya tam adıyla Melissa Teressa Vargas Abreu (d. 16 Ekim 1999, Cienfuegos), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynayan Küba asıllı Türk voleybolcudur. Merak edilenler arasında ise Melissa Vargas neden Küba milli takımında oynamıyor? soruları yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas, 16 Ekim 1999'da Küba'nın Cienfuegos kentinde doğdu. Voleybola 8 yaşında başlayan Vargas, 2016-17 yılında Çekya kulübü Agel Prostejov'a transfer oldu. Peki, Melissa Vargas neden Küba milli takımında oynamıyor?

MELİSSA VARGAS NEDEN KÜBA MİLLİ TAKIMINDA OYNAMIYOR?

Babası bir hentbol oyuncusu olan Vargas, voleybola 6 yaşında sokakta oynayarak başladı, 8 yaşında okul takımına katıldı. Okul takımında kazandığı başarılar sebebiyle "Küba'nın geleceği" olarak görülmeye başlandı. 12 yaşında Cienfuegos takımında antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, Küba alt yaş voleybol millî takımlarında da oynadı.2016 yılında bir sezon Çekya'da oynadı. Omuz sakatlığı geçirerek tedavi için ülkesine döndü.

Ülkesindeki tedavi imkanlarından memnun kalmayarak eleştirmesi üzerine disiplinsizlik gerekçesiyle 2017'den başlayarak 4 yıl süre ile milli takımda oynamaktan men edildi. Bunun üzerine kendi isteğiyle bir İsviçre takımına transfer oldu. İsviçre'ye sığınmacı statüsünde gitti. Bir sezon oynadıktan sonra, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 9 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ve TC kimliği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eliyle kendisine verildi. Melissa olan ilk adını Melisa olarak değiştirdi. 2022-2023 sezonunda Çin Ligi'nde Tianjin formasıyla oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.

VARGAS MÜSLÜMAN MI?

Melissa Vargas veya tam adıyla Melissa Teressa Vargas Abreu (d. 16 Ekim 1999, Cienfuegos), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynayan Küba asıllı Türk voleybolcudur. İtalya'da düzenlenen 2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Küba kadın millî voleybol takımı üyesi olarak katılan sporcu, 2023'te Türkiye kadın millî voleybol takımına katıldı. 2023'te CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İsveç'e karşı oynanan maçta 112 km hızındaki servis ile Tijana Boskovic'e ait olan 111.4 km/h'lık servis hızı rekorunu kırmıştır.

Fenerbahçe takımı ise 2021 Nisan ayında Vargas'ın Türk vatandaşı olduğunu şöyle duyurdu:

"Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Kübalı oyuncumuz Melissa Teresa Vargas Abreu için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Melissa Vargas'a TC Kimlik Kartı'nı takdim etti."