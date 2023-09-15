Melissa Vargas milli takımda oynayabilecek mi? Sorusu gündeme gelen değişiklikler nedeniyle merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Uluslararası Voleybol Federasyonu, A milli takımlar düzeyinde "devşirme" voleybolcu uygulamasına önemli bir sınırlama getirdi. Alınan karar sonucunda Melissa Vargas milli takımda oynayabilecek mi? Sorusu gündemde yer aldı. Peki, Melissa Vargas milli takımda oynayabilecek mi? Melissa Vargas milli takım kadrosuna girebilir mi, oynayabilir mi?

MELİSSA VARGAS MİLLİ TAKIMDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Alınan karar sonucunda bir ülkenin A milli takımında forma giymiş voleybolcular, vatandaşlık alsa da artık başka bir ülkenin A milli takımında görev yapamayacak. Başka ülkelerde doğan ve söz konusu tarihten önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan Melissa Vargas'ın da aralarında olduğu 5 isim ise bu karardan etkilenmeyecek ve ay-yıldızlı formayı giyebilecek.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), A milli takımlar düzeyinde voleybolcu "devşirme" uygulamasına önemli bir sınırlama getirdi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FIVB, "voleybolcu devşirme yönteminde" bugün (15 Eylül 2023) itibariyle değişikliğe gitti.

BAŞKA ÜLKENİN FORMASINI GİYEMEYECEKLER

FIVB'nin aldığı karar sonucunda bir ülkenin A milli takımında forma giymiş voleybolcular, vatandaşlık alsa da artık başka bir ülkenin A milli takımında görev yapamayacak. Başka ülkelerde doğan ve söz konusu tarihten önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan 5 isim ise bu karardan etkilenmeyecek ve A milli takımlarda forma giyebilecek.