Vargas aslen nereli, Türkiye'de nereli merak ediliyor. A Milli Kadın Voleybol takımımızın oyuncularından Melissa Vargas son Avrupa Şampiyonası mücadelesinden sonra dikkatleri üzerine çekti. Vargas'ın geçmişte söylediği Malatyalıyım sözü gündem oldu. Peki, Melissa Vargas Malatyalı mı? Vargas neden Malatyalıyım diyor? İşte, Vargas ve Malatya hikayesi!

Melissa Vargas neden Malatyalıyım diyor? A Milli Kadın Voleybol takımımızın oyuncularından Melissa Vargas son Avrupa Şampiyonası mücadelesinden sonra dikkatleri üzerine çekti. Vargas'ın geçmişte söylediği Malatyalıyım sözü gündem oldu. Peki, Melissa Vargas Malatyalı mı? Vargas neden Malatyalıyım diyor? İşte, Vargas ve Malatya hikayesi haberimizde...

VARGAS MALATYALI MI, NERELİ?

Melissa Vargas veya tam adıyla Melissa Teressa Vargas Abreu 16 Ekim 1999, Cienfuegos doğumlu, Türk kadın millî voleybol takımında ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynayan Küba asıllı Türk voleybolcudur.

VARGAS NEDEN MALATYALIYIM DİYOR?

Melissa Vargas'ın Malatyalıyım demesinin sebebi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Üstündağ ile aralarındaki konuşmadan kaynaklanıyor. Üstündağ'ın Vargas'a "Melissa Vargas bizim evladımız oldu. Takımda 44 numarayı giyiyor ve 'Ben de Malatyalıyım' diyor. 44 onun uğurlu numarası oldu, aman değiştirmesin" demesi üzerine kendisini Malatyalı olarak tanıtmaya başladığı ifade ediliyor.