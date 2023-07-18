Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas nereli, kaç yaşında? Melissa Vargas biyografisi!

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MELISSA VARGAS KİMDİR?

Melissa Teressa Vargas Abreu (d. 16 Ekim 1999, Cienfuegos, Küba), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımı üyesi voleybolcudur. İtalya'da yapılan 2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonasına Küba kadın millî voleybol takımı üyesi olarak katılan sporcu, 2023'te Türkiye kadın millî voleybol takımına katıldı. 12 yaşında Cienfuegos takımında antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, Küba alt yaş voleybol millî takımlarında da oynadı. Ardından bir sezon Çekya, bir sezon İsviçre'de oynadıktan sonra, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Vargas'a, 9 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen bir törenle T.C. kimlik kartı cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Bunun üzerine Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.