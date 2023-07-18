Üye Girişi
Haberler

Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas nereli, kaç yaşında? Melissa Vargas biyografisi!

Gündem Haberleri

Melissa Vargas kimdir ve Melissa Vargas nereli, kaç yaşında araştırılıyor. Melissa Vargas Türkiye kadın milli voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynuyor. Melissa Vargas biyografisi ve Melissa Vargas nereli olduğu gündeme geliyor. Peki, Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas nereli, kaç yaşında? Melissa Vargas biyografisi!

Boykot kararı aldılar! TRT Spor'un paylaştığı görseldeki detay Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardıBoykot kararı aldılar! TRT Spor'un paylaştığı görseldeki detay Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı

Ünlü voleybolcu Melissa Vargas kimdir ve Melissa Vargas nereli, kaç yaşında gündeme geliyor. Melissa Vargas kimdir ve Melissa Vargas nereli, kaç yaşında merak ediliyor. Melissa Vargas biyografisi araştırılıyor. Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas nereli, kaç yaşında? Melissa Vargas biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MELISSA VARGAS KİMDİR?

Melissa Teressa Vargas Abreu (d. 16 Ekim 1999, Cienfuegos, Küba), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımı üyesi voleybolcudur. İtalya'da yapılan 2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonasına Küba kadın millî voleybol takımı üyesi olarak katılan sporcu, 2023'te Türkiye kadın millî voleybol takımına katıldı. 12 yaşında Cienfuegos takımında antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, Küba alt yaş voleybol millî takımlarında da oynadı. Ardından bir sezon Çekya, bir sezon İsviçre'de oynadıktan sonra, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Vargas'a, 9 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen bir törenle T.C. kimlik kartı cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Bunun üzerine Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Melissa Vargas Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title