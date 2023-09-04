Yıldız Voleybolcu Melissa Vargas'ın sevgilisi var mı, kim merak ediliyor. Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndan sonra özellikle Vargas'ın cinsiyeti ne, eşcinsel mi, lezbiyen mi soruları gündem olmuştu. Vargas'ın eski sevgilisi Yesli de gündem olan isimler arasındaydı. Peki, Melissa Vargas'ın sevgilisi kim, sevgilisi var mı? Vargas kiminle sevgili?

Vargas sevgilisi kim? Yıldız Voleybolcu Melissa Vargas'ın sevgilisi var mı, kim merak ediliyor. Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndan sonra özellikle Vargas'ın cinsiyeti ne, eşcinsel mi, lezbiyen mi soruları gündem olmuştu. Vargas'ın eski sevgilisi Yesli de gündem olan isimler arasındaydı. Peki, Melissa Vargas'ın sevgilisi kim, sevgilisi var mı? Vargas kiminle sevgili? Detaylar...

VARGAS'IN SEVGİLİSİ VAR MI?

Melissa Vargas'ın şu ana kadar sevgilisi görüntülenmedi ve kendisinden de konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgilere göre Vargas'ın şu an sevgilisi yok.

VARGAS'IN HAYAT HİKAYESİ

Babası bir hentbol oyuncusu olan Vargas, voleybola 6 yaşında sokakta oynayarak başladı, 8 yaşında okul takımına katıldı. Okul takımında kazandığı başarılar sebebiyle "Küba'nın geleceği" olarak görülmeye başlandı.12 yaşında Cienfuegos takımında antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, Küba alt yaş voleybol millî takımlarında da oynadı.

2016 yılında bir sezon Çekya'da oynadı. Omuz sakatlığı geçirerek tedavi için ülkesine döndü. Ülkesindeki tedavi imkanlarından memnun kalmayarak eleştirmesi üzerine disiplinsizlik gerekçesiyle 2017'den başlayarak 4 yıl süre ile milli takımda oynamaktan men edildi. Bunun üzerine kendi isteğiyle bir İsviçre takımına transfer oldu. İsviçre'ye sığınmacı statüsünde gitti. Bir sezon oynadıktan sonra, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 9 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ve TC kimliği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eliyle kendisine verildi. Melissa olan ilk adını Melisa olarak değiştirdi. 2022-2023 sezonunda Çin Ligi'nde Tianjin formasıyla oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.

MELİSSA VARGAS'IN KARİYERİ