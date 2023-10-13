Melissa Vargas hakkında merak edilenler son günlerde birçok kişi tarafından araştırılıyor. Melissa Vargas hangi takımda? Sorusu da Melissa Vargas hakkında merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Melissa Vargas hangi takımda? Melissa Vargas nerede, hangi kulüpte oynuyor?

Melissa Vargas hangi takımda? Melissa Vargas nerede, hangi kulüpte oynuyor?

Melissa Vargas hangi takımda? Sorusu, gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor ve Melissa Vargas hakkındaki birçok detay araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği başarıyla sporseverleri ekran karşısına kilitleyen Küba asıllı milli voleybolcu Melissa Vargas'ın hayat hikâyesi de en çok merak edilenler arasında yer almakta. Peki, Melissa Vargas hangi takımda? Melissa Vargas nerede, hangi kulüpte oynuyor?

MELİSSA VARGAS HANGİ TAKIMDA?

Küba asıllı Türk voleybolcu olarak tanınmakta olan Melissa Vargas Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynamaktadır. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği başarıyla birçok kişinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Fenerbahçe takımı ise 2021 Nisan ayında Vargas'ın Türk vatandaşı olduğunu şöyle duyurdu:

"Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Kübalı oyuncumuz Melissa Teresa Vargas Abreu için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Melissa Vargas'a TC Kimlik Kartı'nı takdim etti."

VARGAS KİMDİR?

Babası bir hentbol oyuncusu olan Vargas, voleybola 6 yaşında sokakta oynayarak başladı, 8 yaşında okul takımına katıldı. Okul takımında kazandığı başarılar sebebiyle "Küba'nın geleceği" olarak görülmeye başlandı. 12 yaşında Cienfuegos takımında antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, Küba alt yaş voleybol millî takımlarında da oynadı.