Melissa Vargas hakkında merak edilenler son günlerde birçok kişi tarafından araştırılıyor. En çok merak edilenler arasında ise Melissa Vargas hangi takıma gitti? Vargas hangi takıma transfer oldu, nerede oynuyor? soruları yer aldı.

Melissa Vargas hangi takıma gitti? Vargas hangi takıma transfer oldu, nerede oynuyor?

Küba asıllı Türk voleybolcu olarak tanınmakta olan ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu olan Vargas'ın hangi takıma transfer olduğu merak ediliyor. Sevenleri Melissa Vargas hangi takıma gitti? Vargas hangi takıma transfer oldu, nerede oynuyor? sorularına yanıt aradı.

MELİSSA VARGAS HANGİ TAKIMA GİTTİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin sevilen ismi Melissa Vargas, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a transfer oldu. Melissa Vargas'ın menajerlik şirketi SB Community tarafından yapılan açıklamada, Vargas'ın 2025/2026 sezonu sonuna kadar Çin ekibinde oynayacağı belirtildi.

Vargas'ın menajerlik şirketi SB Community, "Melissa Vargas 2025/2026 sezonu sonuna kadar oynayacağı Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a geldi." açıklamasında bulundu.

MELİSSA VARGAS

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Çin'e transferiyle ilgili konuşan Vargas, "Herkesin böyle iyi ve yardımsever olduğu bir takımda oynamaktan ve burada olmaktan mutluyum" dedi.

VARGAS KİMDİR?

Babası bir hentbol oyuncusu olan Vargas, voleybola 6 yaşında sokakta oynayarak başladı, 8 yaşında okul takımına katıldı. Okul takımında kazandığı başarılar sebebiyle "Küba'nın geleceği" olarak görülmeye başlandı. 12 yaşında Cienfuegos takımında antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, Küba alt yaş voleybol millî takımlarında da oynadı.