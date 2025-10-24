Brezilya'nın sosyal medya dünyasında kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri olan Melissa Said, hem genç takipçileri hem de tartışmalı paylaşımlarıyla öne çıkıyordu. Instagram'da 340 binden fazla takipçisi bulunan 23 yaşındaki fenomen, "ervoafetiva" kimliğiyle yasaklı madde kullanımını normalleştiren içerikleriyle biliniyordu. Ancak sosyal medyada kazandığı popülerlik, onu sadece dijital bir fenomen olmaktan çıkarıp ciddi suç iddialarının merkezine taşıdı. Peki, Melissa Said kimdir, kaç yaşında? Brezilyalı fenomen Melissa Said olayı nedir? Detaylar haberimizde...

MELİSSA SAİD KİMDİR?

Melissa Said, 23 yaşında, Brezilya'nın Bahia eyaletinden tanınmış bir sosyal medya fenomenidir. Instagram'da 340 binden fazla takipçisi bulunan Said, kendisini "ervoafetiva" olarak tanımlayarak esrar kültürünü ve kullanımını savunan içerikler üretmektedir. Aynı zamanda, popüler "Bem Bolado Brasil" markasının da elçisi olarak tanınmaktadır.

Said'in sosyal medya paylaşımları, gençler arasında esrarın normalleşmesi ve yasal hale gelmesi gerektiği yönünde mesajlar vermektedir. Ancak, bu paylaşımlarının ötesinde, polis soruşturmaları onu ciddi suçlarla ilişkilendirmiştir.

BREZİLYALI FENOMEN MELİSSA SAİD OLAYI NEDİR?

Brezilya'da, Bahia Eyalet Polisi tarafından yürütülen "Operação Erva Afetiva" (Türkçesi: "Duygusal Esrar Operasyonu") adlı soruşturma, Said'in sosyal medya üzerinden yasaklı madde ticareti yaptığı iddialarını kapsamaktadır. Soruşturma, 2024 yılına kadar uzanmakta olup, Said'in Bahia ve São Paulo eyaletlerinde yasaklı madde satışı yaptığı ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğu öne sürülmektedir.

ARAMA VE GÖZALTI

Operasyon kapsamında, Said'in beş ayrı evi basılmıştır. Aramalarda 1,4 kilogram "skank" esrar, 270 gram reçine esrar, hassas teraziler, cep telefonları ve suçta kullanıldığı düşünülen iki araç ele geçirilmiştir. Said, Bahia'daki bir arkadaşının evinde saklanırken yakalanmıştır.

İDDİALAR VE BULGULAR

Said'in sosyal medya paylaşımlarında, esrar kullanımını teşvik ettiği ve takipçilerine yasaklı madde taşıma yöntemleri hakkında bilgi verdiği iddia edilmektedir. Ayrıca, Bahia ve São Paulo eyaletlerinde yasaklı madde tedarikçileriyle bağlantılı olduğu belirtilmektedir.

YASAL DURUM

Said, "eyaletler arası yasaklı madde trafiği" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla karşı karşıyadır. Eğer suçlu bulunursa, 25 yıla kadar hapis cezası alabilir. Şu anda gözaltında bulunan Said'in yargı süreci devam etmektedir.