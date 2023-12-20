Kadıköy Bağdat Caddesi'nde pankartlı protesto yapan Melisa Yaren Aydınalp kimdir, kaç yaşında ve neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Peki, Melisa Yaren Aydınalp kimdir? Melisa Yaren Aydınalp neden gözaltına alındı?

Melisa Yaren Aydınalp kimdir ve kaç yaşında olduğu merak edilirken Melisa Yaren Aydınalp neden gözaltına alındığı gündeme geliyor. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde pankartlı protesto yapan Melisa Yaren Aydınal neden gözaltına alındığı araştırılıyor. Peki, Melisa Yaren Aydınalp kimdir? Detaylar haberimizdedir…

MELİSA YAREN AYDINALP KİMDİR?

Melisa Yaren Aydınalp 10 Aralık 2023 Pazar günü Bağdat Caddesinde pankartlı protesto gösterisi yaptı. Protesto esnasında bir kişi Aydınalp'e tepki göstererek elindeki pankartı yırtmasıyla tanınıyor.

MELİSA YAREN AYDINALP NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bağdat Caddesi'nde 10 Aralık Pazar günü gerçekleşen bir protesto gösterisi, Melisa Yaren Aydınalp'in hukuki bir sürecin içine girmesine neden oldu. Olay, pankartlı bir protesto sırasında yaşandı.

Protesto esnasında, bir kişi Melisa Yaren Aydınalp'e tepki göstererek elindeki pankartı yırttı. Pankartın yırtılması sonrasında ikili arasında sözlü bir tartışma başladı. Yaşanan bu olayın ardından Melisa Yaren Aydınalp hakkında soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan Aydınalp, Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirildi. "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan hakimliğe sevk edilen Aydınalp, yurtdışı çıkış yasağı ve 3 ay boyunca Pazartesi ve Perşembe günleri en yakın kolluk birimine imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın detaylarına dair soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, Melisa Yaren Aydınalp'in serbest bırakılması hakkında gelecek adli gelişmeler yakından takip edilmektedir.

Melisa Yaren Aydınalp hakimlikteki sorgusunda, "Sormuş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Elimde 'Memelere özgürlük' yazan bir pankartla protesto hakkımı kullanmak için yürüyüş yapıyordum. Bu esnada arkadaşım da beni çekiyordu. Vücudumun herhangi bir mahrem yeri açıkta değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman bu şekilde normal kıyafetlerimle de yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da aksatıyor. Hakkımda istenen tedbirin reddine karar verilmesini talep ediyorum. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum" ifadelerini kullandı.