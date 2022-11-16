Melisa Uzunarslan kimdir? Melisa Uzunarslan kaç yaşında, nereli? Melisa Uzunarslan biyografisi!

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MELİSA UZUNARSLAN KİMDİR?

Melisa Uzunarslan, 1985 yılında Almanya'da doğmuştur. Şarkıcı, söz yazarı ve besteci olan Melisa Uzunarslan henüz 3 yaşındayken Pink Floyd şarkısını org ile çalınmasının ardından ailesi tarafından keşfedilmiştir. 9 yaşında keman eğitimi alan Melisa Uzunarslan, üstün başarı bursu ile girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde keman ve kompozsiyon bölümlerinden derece ile mezun oldu. Melisa Uzunarslan daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nin keman bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sezen Aksu ile tanışmasının ardından hayatı değişen Uzunarslan, ilk olarak Bir Aşk Şarkısı isimli single çalışması ile çıkış yapmıştı.