Melisa Özmen Kimdir? Nereli? Burcu ne? Kaç yaşında?

Son zamanlarda sosyal medyada paylaşımlarıyla gündem gelen ünlü sosyetik güzel Melisa Özmen ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor merak ediliyor. Peki, Melisa Özmen kimdir? Nerelidir? Burcu nedir? Kaç yaşındadır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Melisa Özmen kimdir? Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelerin beğenisini kazanan ünlü sosyetik güzel Melisa Özmen ile ilgili bilgiler sosyal medyada ve internette kullanıcılar tarafından sıklıkla merak edilmektedir. Peki Melisa Özmen kimdir? Nerelidir? Burcu nedir? Kaç yaşındadır? Detaylar haberimizde...

MELİSA ÖZME NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ BURÇ?

Melisa Özmen 1 Ocak 2001 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbullu olan Melisa Özmen Oğlak burcudur.

MELİSA ÖZMEN KİMDİR?

Cemiyet hayatının en genç isimlerinden biri olan Melisa Özmen, genç yaşına rağmen birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif olarak rol alan ve kendini yardım projelerine adamış bir gençtir. Liseden mevzun olduktan sonra "Nişantaşı Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik Bölümü"nü kazanan Melisa Özmen, Bonne Vie Dergisi'nde, "Melisa'nın Moda Dünyası" isimli aylık çıkan köşe yazıları yayınlamaktadır.

"Bir Umut ve Gül Derneği Gençlik Kollari Başkanı" olan Melisa Özmen, derneğin tüm faaliyetlerinde yakın çevresinin ona sunduğu olanaklardan sonuna kadar yararlanmakta olup buna ek olarak sosyal medyadaki gönüllü olan takipçilerinden de destek almaktadır.

Sosyal medya platformunda 350 bin takipçi sayısına ulaşan Melisa Özmen, bu sayede derneğin yürüttüğü projelerin doğru kaynaklara ulaşmasını ve hızlı yayılmasını da sağlamaktadır. Henüz eğitimine devam eden Melisa Özmen, genç yaşında aldığı sorumluluklardan dolayı bağlı bulunduğu dernekteki kişiler ve yakın çevresince "Yardım Meleği" olarak anılmaktadır.

"Bir Umut ve Gül Derneği Gençlik Kolları" Başkanı olan Melisa Özmen, çocuk esirgeme kurumunda yaşayan ailelerini kaybetmiş ya da terk edilmiş çocukların eğitimine destek olabilmek için bir proje hazırlamış ve bu projeyi hayata geçirmek için ilk adımı atmıştır.