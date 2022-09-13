Geçtiğimiz gün oyuncu Umut Kurt ile dünyaevine giren Melisa İnci'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Melisa İnci kimdir? Melisa İnci kaç yaşında nereli? Melisa İnci Instagram hesabı! İşte detaylar...

Beynelmilel filmi ve Hatırla Sevgili dizisiyle tanınan oyuncu Umut Kurt geçtiğimiz gün Melisa İnci ile dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu ile evlenmesinin ardından Melisa İnci'nin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Melisa İnci kimdir? Melisa İnci kaç yaşında nereli? Melisa İnci Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

MELİSA İNCİ KİMDİR?

Melisa İnci bir süredir sevgili olduğu Umut Kurt ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl Nişantaşı'nda nişanlanan çiftin düğün fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Melisa İnci'nin sanat yönetmeni olduğu bilinmektedir. Melisa İnci ünlü şarkıcı Zeynep Bastik ile yakın arkadaşlığıyla da tanınmaktadır.

MELİSA İNCİ INSTAGRAM HESABI!

Melisa İnci, @melisainci kullanıcı adıyla Instagram'da 12.4K takipçisi bulunmaktadır.