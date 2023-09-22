Son zamanlarda İstanbul'un cadde ve sokaklarında cesur giyim tarzıyla dikkat çeken Melisa Aydınalp, şehrin gündemine damgasını vuruyor. Genç yaşına rağmen cesur ve iddialı tarzıyla tanınan Aydınalp, sosyal medyada ve haber başlıklarında geniş bir yer edinmiştir. Peki, Melisa Aydınalp kimdir? Manken Melisa Aydınalp kaç yaşında, neden bikini ile sokağa çıkıyor? İşte detaylar...

Melisa Aydınalp, İstanbul'un farklı bölgelerinde cesur kıyafetleriyle gerçekleştirdiği sokak performanslarıyla büyük bir çıkış yakaladı. İlginç ve cesur giyim tercihleriyle hem destekçilerinin ilgisini çekiyor hem de eleştirmenlerin dikkatini çekiyor. Özellikle ipli bikiniler ve diğer çarpıcı kıyafetleriyle şehrin kalabalık sokaklarında yaptığı yürüyüşler, farklı görüşlerin tartışılmasına neden oluyor. Peki, Melisa Aydınalp kimdir? Manken Melisa Aydınalp kaç yaşında, neden bikini ile sokağa çıkıyor? İşte detaylar…

MELİSA AYDINALP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Melisa Aydınalp'in medeni durumu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Evli mi, bekar mı olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Özel hayatıyla ilgili detaylar da gizli tutulmaktadır. Melisa Aydınalp, tarzı ve modellik kariyeriyle dikkat çeken bir isim olurken, özel hayatı ve yaşam tarzıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Yaşının 19 olduğu bilinmektedir ve modellik yapmaktadır. Daha önce Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birincilik için yarıştı. İnternetteki bilgilere göre üniversite mezunudur. Evlilik durumuyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için ilerleyen günleri beklemek gerekebilir.

MANKEN MELİSA AYDINALP NEDEN BİKİNİ İLE SOKAĞA ÇIKIYOR?

Melisa Aydınalp, Kadıköy'de gerçekleştirdiği bir sokak performansı nedeniyle vatandaşlar tarafından polise şikayet edildi. Olay yerine gelen polis, şikayet eden vatandaşlarla görüştü. Ancak iddiaya göre, polis Aydınalp için 'psikoloji bozuk' ifadesini kullanınca olayın tansiyonu yükseldi. Görüntülerde Aydınalp'in, "Siz nasıl bir vatandaşa psikoloji bozuk diye teşhis koyup hakaret edersiniz?" dediği, polisin ise Aydınalp'i dinlemediği görüldü. Ortaya çıkan bilgilere göre, Aydınalp'in bu eylemi bir sokak performansının parçasıydı. Her gün saat 17:30'da Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirdiği bu performans, geçmişte de dikkat çekmişti.