Bağdat Caddesi'nde ip mayoyla gezen manken Melisa Aydınalp, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce kütüphaneye haftada en az 2 kez giderek ahlak ve toplum değerlerle ilgili kitaplar okumak şartıyla serbest bırakıldı. Peki, Melisa Aydınalp gözaltına mı alındı, tutuklandı mı, neden gözaltında? Bağdat caddesinde ip mayoyla gezen manken tutuklandı mı? İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi'nde ip mayoyla gezen manken Melisa Aydınalp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan mankenin haftada en az 2 kez kütüphaneye giderek "Ahlak ve toplum değerleri" ile ilgili kitaplar okumasına karar verildi. Peki, Melisa Aydınalp gözaltına mı alındı, tutuklandı mı, neden gözaltında? Bağdat caddesinde ip mayoyla gezen manken tutuklandı mı? İşte detaylar…

MELİSA AYDINALP GÖZALTINA MI ALINDI, TUTUKLANDI MI, NEDEN GÖZALTINDA?

Manken Melisa Aydınalp'in Bağdat Caddesi'nde ip mayoyla gezdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Olay sonrasında harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Melisa Aydınalp'in gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesine karar verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Melisa Aydınalp savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından Aydınalp 'Hayasızca hareketler' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği Melisa Aydınalp'in yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

AHLAK VE TOPLUMSAL DEĞERLERLE İLGİLİ KİTAPLAR OKUYACAK

Ayrıca mahkeme Melisa Aydınalp'in Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirleyeceği bir kütüphaneye, haftanın en az 2 günü müracaat ederek "Ahlak ve toplumsal değerler" ile ilgili kitaplar okumak ve okuduğu kitaplara ilişkin kütüphane tarafından tanzim edilecek takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunmak yükümlülüğüne tabi tutulmasına hükmetti.

İlgili Haberler