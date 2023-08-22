Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi kim? Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk sevgili mi?

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi kim olduğu merak konusu oldu. Hayranları tarafından ünlü oyuncunun sevgilisi hakkında bilgiler araştırılmaktadır. Peki, Melisa Aslı Pamuk sevgilisi kim? Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk sevgili mi? İşte detaylar...

Ego dizisindeki rolüyle adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaşımla aşkını ilan etti. Pamuk'un yaptığı paylaşım sonrasında sevgilisi kimdir araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından Melisa Aslı Pamuk sevgilisi kim, kaç yaşında soruları araştırılmaktadır. Peki, Melisa Aslı Pamuk sevgilisi kim? Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk sevgili mi?Detaylar haberimizde...

MELİSA ASLI PAMUK SEVGİLİSİ KİM?

Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süredir aşk yaşadığı futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilişkisini ilan etti.

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Futbolculuk kariyerine 2008'de, Trabzonspor altyapısında başladı. Aralık 2015'te profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 22 Aralık'ta, Gaziantepspor ile oynanan Türkiye Kupası F Grubu maçına ilk on birde başlayarak Trabzonspor formasını ilk kez bir resmî maçta giymiş oldu. 7 Şubat 2016'da, Akhisar Belediyespor karşılaşmasının 77. dakikasında sakatlanan Musa Nizam'ın yerine oyuna girdi ve Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. 8 Mayıs'ta, 6-0 sona eren Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle hem profesyonel kariyerindeki ilk gollerini attı hem de 2015-16 sezonunda Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu. 2022-23 sezonunda kiralık olarak tekrar Trabzonspor ile anlaşmaya vardı, 29 maçta 9 kez direkt ilk 11'de başladı. Sezon boyunca 5 gol 1 asistlik katkı sağladı.

2016'da, 3 kez Türkiye 19 yaş altı millî takımı forması giydi ve 1 gol kaydetti. 11 Haziran 2017'de, 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kosova ile oynanan maçın 74. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olarak ilk kez A millî takım formasını giydi.