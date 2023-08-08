Son olarak Ego dizisinde rol alan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un özel hayatı sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Özel hayatını takip eden sevenleri ise Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sevgili mi? Melisa Aslı Pamuk sevgilisi kim? sorularına yanıt aradı.

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti

Yer aldığı dizilerdeki başarısıyla sıkça adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un adı bir süredir milli futbolcu ile anılıyor. Başarılı oyuncunun özel hayatını yakından takip edenler ise Melisa Pamuk'un sevgilisi olan ismi araştırıyor. Peki, Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sevgili mi? Melisa Aslı Pamuk sevgilisi kim?

MELİSA PAMUK İLE YUSUF YAZISI SEVGİLİ Mİ?

Son olarak Ego dizisinde rol alan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşamaya başladı. Bir süredir birlikte olan çiftten Yazıcı, sosyal medya hesabından Pamuk'un fotoğrafını yayınlayarak ilişkisini ilan etti.

İLK KEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Yusuf Yazıcı, Instagram hesabından şu aralar yurtdışında tatil yaptığı sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu. İlişkilerini ilan eden ikili, birliktelikleri hakkında henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan son olarak Ego dizisinde başrol oynayan Melisa Aslı Pamuk, peş peşe 3 filmde rol alacak.