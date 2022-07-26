Melis Yaşar kimdir? Haberler.com sunucusu Melis Yaşar hayatı ve biyografisi!

Youtube içerikleri ile dijital platform kullanıcılarının aşina olduğu Melis Yaşar, başarılı programları ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Melis Yaşar, Haberler.com YouTube kanalında birbirinden ünlü konukları ağırlayarak önemli konulara değiniyor. Peki, Melis Yaşar kimdir? İşte Melis Yaşar hayatı ve biyografisi!

MELİS YAŞAR KİMDİR?

Melis Yaşar, 17 Haziran 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan Melis Yaşar'ın burcu ikizlerdir. Ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Melis Yaşar, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde okumuştur.

MESLEKİ HAYATI

Yaşar, üniversite yıllarında Turkuvaz Medya Grubu Dergi/Reklam bölümünde staj yaptı. Dialog Anlatım İletişim kursunda Spikerlik Sunuculuk eğitimini başarıyla bitirdi. Bununla birlikte diksiyon, etkili konuşma ve beden dili eğitimleri aldı. Melis Yaşar şu an Haberler.com YouTube kanalında sunuculuk yapıyor.

MELİS YAŞAR INSTAGRAM HESABI

Melis Yaşar Instagram hesabı "melisyasarrr" 1.500 den fazla takipçisi bulunuyor.

Melis Yaşar