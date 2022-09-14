Vapurda Çay Simit Sohbet adlı programın sunuculuğunu üstlenen Ömer Öztürk, sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaşmasının ardından Melis Tekin'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Melis Tekin kimdir? Melis Tekin kaç yaşında, nereli? Melis Tekin biyografisi! Detaylar haberimizde...

MELİS TEKİN KİMDİR?

Melis Tekin, Vapurda Çay Simit Sohbet adlı programın sunuculuğunu üstlenen Ömer Öztürk ile dünyaevine girdi. Cumartesi akşamı vapurda gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştiren Ömer Öztürk-Melis Tekin çiftinin bu mutlu günlerine aile büyükleri de eşlik etti. Sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.