Melis Sütşurup kimdir? Melis Sütşurup hayatı ve biyografisi! Melis Sütşurup kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Melis Sütşurup merak konusu oldu. İşte Melis Sütşurup hakkında merak edilen Melis Sütşurup kimdir, Melis Sütşurup hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

33 yaşında olan Melis Sütşurup, butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu vardır.

2022 yılı itibarıyla 33 yaşında olan Sütşurup, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile dünya evine girmek için bir adım daha attı. Ailelerin tanıştığı ve evlilik planlarının olduğunu söyleyen çift, 19 Şubat 2022 tarihinde aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.