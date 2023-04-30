Ünlü oyuncu Melis Sezen bir eğlence mekanında dans ederken görüntülendi. Görüntülerden sonra genç oyuncunun sevgilisinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Melis Sezen sevgilisi kim? Melis Sezen ve Atilla Bingöl sevgili mi? İşte detaylar...

Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu bir eğlence mekanında dans ederken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Melis Sezen'in sevgilisi merak konusu oldu. Peki, Melis Sezen sevgilisi kim? Melis Sezen ve Atilla Bingöl sevgili mi? Detaylar haberimizde...

MELİS SEZEN SEVGİLİSİ KİM?

Gülcemal dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Atilla Bingöl ile bir eğlence mekanında dans ederken görüntülendi. Sevgilisiyle eğlenen Sezen'den görüntülere henüz bir açıklama gelmedi.

MELİS SEZEN VE ATİLLA BİNGÖL SEVGİLİ Mİ?

Erol Köse'nin haberine göre, güzel oyuncu Melis Sezen'in bir süredir iş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili, önceki akşam bir mekanda sarmaş dolaş eğlenirken görüntülendi. Eğlenceli halleriyle dikkatleri üzerine çeken Sezen, gece boyunca Bingöl ile samimi şekilde dans etti. Sevgilisiyle eğlenen Sezen'den görüntülere henüz bir açıklama gelmedi.