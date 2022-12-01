Melis Sezen ile dans eden Carlos Ponce kimdir? Carlos Ponce kaç yaşında?

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MELİS SEZEN İLE DANS EDEN CARLOS PONCE KİMDİR?

Oyuncu Melis Sezen, galada oyuncu Carlos Ponce ile dans etti. Güzel oyuncu, hayranlarından tam not aldı.

CARLOS PONCE KİMDİR?

Carlos Armando Ponce Freyre Jr.(4 Eylül 1972 doğumlu) Porto Rikolu aktör, müzisyen, model ve televizyon kişiliğidir. Ponce, oyunculuk kariyerine Televisa ve Telemundo için İspanyolca pembe dizilere katılarak başladı . Ponce, çeşitli Amerikan televizyon dizilerinde rol alarak oyunculuk kariyerini genişletmeye devam etti. Kendisini yalnızca televizyon kariyeriyle sınırlamadı. Aynı zamanda şarkıcı olan Ponce, Amerikan sinema endüstrisinde karakter oyuncusu olarak da faaliyet göstermektedir. Filmde, Couples Retreat'te Salvadore'u, Spy'da Matthew Wright'ı ve Deuce Bigalow: European Gigolo'da Rodrigo'yu canlandırdı . Televizyonda Cristela'da Felix Gonzalez'i canlandırdı., Hollywood Heights'ta Max Duran ve Maya & Miguel'de Santiago Santos'u seslendirmek .

Hablando sona erdikten sonra Ponce, bir arkadaşını ziyaret etmek için Meksika'ya gitti . Oradayken Televisa televizyon kanalını ziyaret etti. İstasyonun yetenek direktörü Ponce ile tanıştı ve Ponce'ye bir pembe dizideki ilk rolünü teklif etti : Adela Noriega ve Eduardo Yáñez'in oynadığı Guadalupe . Ana karakteri oynadığı Televisa için başka bir pembe dizi olan Sentimientos Ajenos'a katıldı . Ponce ayrıca prodüksiyon için tema şarkısını da seslendirdi. Eres dergisi tarafından "Actor Revelation of 1997 Award" ödülünü aldı ve TV y Novelas dergisi tarafından "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi (her ikisi de Meksika yayınlarıdır).

Yapımlar arasında Ponce Miami'ye döndü ve Univision onu yeni bir şov olan Control'ün sunucusu olarak işe aldı . Gösteriye üç yıl boyunca ev sahipliği yaptı ve bir "ACE Ödülü" kazandı.

2003 yılında Ponce, Entertainment Tonight'a muhabir olarak katıldı. Ayrıca bir CBS primetime özel programı olan An Entertainment Tonight Event - Celebrity Weddings Unveiled'a ev sahipliği yaptı. Ponce , Los Angeles'ta Shandi Finnessey , Nancy O'Dell ve Carson Kressley ile birlikte 2006 Kainat Güzeli yarışmasına ev sahipliği yaptı . 2007'de Telemundo NBC Universal telenovela Dame Chocolate'da ( Give Me Chocolate ) Génesis Rodríguez ve Karla Monroig ile birlikte rol aldı . Ponce ayrıca Perro Amor'da da rol aldı. 2010 yılında aynı ağda. 2012'de Ponce, Wapa Television'da Idol Kids Puerto Rico adlı çocuklar için popüler Porto Rikolu şarkı yarışmasına ev sahipliği yapmaya başladı. 2013'te Ponce, Telemundo'nun Santa Diabla programında Humberto Cano olarak göründü.