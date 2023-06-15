Melis Sandal kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sosyal medya paylaşımları sayesinde gündeme gelen Melis Sandal kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Melis Sandal kimdir? Mustafa Sandal'ın eşi Melis kim? Melis Sandal kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis Sandal kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Peki, Melis Sandal kimdir? Mustafa Sandal'ın eşi Melis kim? Melis Sandal kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MELİS SANDAL KİMDİR?

33 yaşında olan Melis Sütşurup, butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu vardır. 2022 yılı itibarıyla 33 yaşında olan Sütşurup, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile dünya evine girmek için bir adım daha attı. Ailelerin tanıştığı ve evlilik planlarının olduğunu söyleyen çift, 19 Şubat 2022 tarihinde aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.