Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Melis Ketenci kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Savaş Zafer ile birlikte olan Melis Ketenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme geliyor. Sevilen fenomen Melis Ketenci kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir merak ediliyor. Melis Ketenci kimdir? Sosyal medya fenomeni Melis Ketenci kaç yaşında ve Instagram hesabı ne? Detaylar haberimizdedir…

MELİS KETENCİ KİMDİR?

Melis Ketenci 1996 yılında Muğla'nın Marmaris ileçesinde dünyaya gelmiştir. Melis Ketenci 26 yaşında ve 1.58 cm boyundadır. Kilosu ise 50'dir. Sosyal medya fenomeni olan Melis Ketenci Dijital medya içerik üreticisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Baba tarafından aslen Gaziantep, anne tarafından ise Rize'li olan Ketenci, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İşletme Bölümü mezun olmuştur. Üniversite mezuniyetinin ardından Redbull ve Doğuş Otomotiv şirketlerinde reklam ve pazarlama alanlarında iş hayatını sürdürmüştür.

MELİS KETENCİ INSTAGRAM HESABI

Melis ketenci Instagram hesabı "melisketenci" kullanıcı isme sahip olup 72 bin takipçisi bulunuyor.

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