Ünlü oyuncu Yılmaz Zafer ve Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, geçtiğimiz günlerde dünya evine girdi. Savaş Zafer ile evlenen Melis Ketenci de birçok kişi tarafından merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Melis Ketenci kimdir, kaç yaşında? Melis Ketenci boyu kilo ve hangi burç? Detaylar haberimizde...

MELİS KETENCİ KİMDİR,KAÇ YAŞINDA?

Melis Ketenci 1996 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesinde dünyaya geldi. Sosyal medya fenomeni olan Melis Ketenci Dijital medya içerik üreticisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Baba tarafından aslen Gaziantep, anne tarafından ise Rizeli olan Ketenci, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İşletme Bölümü mezun olmuştur. Üniversite mezuniyetinin ardından Redbull ve Doğuş Otomotiv şirketlerinde reklam ve pazarlama alanlarında iş hayatını sürdürmüştür.

MELİS KETENCİ BOYU,KİLO VE HANGİ BURC?

Melis Ketenci boyu 1.58 cm kilosu 50 kg ve burcu Oğlak.

MELİS KETENCİ KAÇ YAŞINDA?

Melis Ketenci dijital içerik üreticisidir. 1 Ocak 1996 tarihinde Marmaris'te doğdu. Günümüz itibari ile yaşı 25 yaşındadır.