Melis İşiten kaza mı yaptı? Melis İşiten hangi hastaneye kaldırıldı?

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, tıra çarptı. Feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralıların arasında oyuncuların yer aldığı öğrenilirken Melis İşiten kaza mı yaptı? Melis İşiten hangi hastaneye kaldırıldı gibi konular merak edildi.