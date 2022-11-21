Melis İşiten kimdir? Melis İşiten (TRAFİK KAZASI) sağlık durumu ne?

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, tıra çarptı. Feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralıların arasında oyuncuların yer aldığı öğrenilirken Melis İşiten kimdi ve Melis İşiten sağlık durumu ne merak edildi.

Melis İşiten kaza mı yaptı? Melis İşiten hangi hastaneye kaldırıldı?

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde tıra arkadan çarptı. Yaralıların arasında oyuncuların yer aldığı öğrenildi, Üzücü haber sonrası Melis İşiten kimdir? Melis İşiten sağlık durumu ne merak edildi.

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Haziran 1989

(33 yaşında)

29 Haziran 1989 tarihinde dünyaya geldi. Annesinin adı Yasemin, babasının adı Okan'dır.

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde tamamladı. Oyuncu koçu İpek Bilgin'den özel dersler aldı, birçok tiyatro oyununda rol aldı.

İlk kamera önü deneyimi 2014 yılında 'Reaksiyon' dizisinde 'Fatoş' karakterini oynayarak yaşadı. Aynı yıl 'Yedi Güzel Adam' dizisinde konuk oyuncu oldu.

2018 yılında 'Vatanım Sensin', 2021 yılında 'Maraşlı' dizisinde rol aldı. Kariyerindeki tek sinema deneyimi, 2019 yılında 'Aslı Gibidir' filmi oldu.

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.