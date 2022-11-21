Oyuncu Melis İşiten kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Melis İşiten kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında, nereli? Melis İşiten oynadığı film ve diziler neler? Melis İşiten biyografisi! İşte detaylar...

Melis İşiten, başrolünde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisinde Dilşad karakterine hayat vermiştir. Bir dönem oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Melis İşiten kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında, nereli? Melis İşiten oynadığı film ve diziler neler? Melis İşiten biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, 1992 yılında dünyaya geldi. Yedi Güzel Adam, Evli ve Öfkeli ile Reaksiyon adlı dizilerde rol alana başarılı isim, konservatuvar bölümünden mezun oldu. Bir süre Tiyatro oyunlarında sahne almış ayrıca İpek Bilgin ile Oyuncu Koçu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yedi Güzel Adam dizisinde birlikte rol aldığı yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile tanışmış ve 2014 yılında Büyükada'daki Aya Nikola Otel'de düzenlenen sade bir tören ile evlenmişlerdir. Bu evliliğinden 2016 doğumlu Ada isminde bir kızı bulunuyor. Ancak çift 2019 yılında anlaşmalı şekilde evliliklerini noktaladı.