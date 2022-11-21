Melis İşiten'in sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Sergen Deveci'nin sevgilisi Melis İşiten iyileşti mi, öldü mü, yaralı mı? Son dakika gelişmeleri...

Son dakika gelen haberlere göre, Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, tıra çarptı. Feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Amasya'daki kazada yaralanan Melis İşiten'in son durumu merak ediliyor. Peki, Melis İşiten'in sağlık durumu nasıl? Melis İşiten öldü mü, yaralı mı, iyileşti mi, hangi hastanede tedavi görüyor? İşte detaylar...

Bugünkü kaza sonrası oyuncu Melis İşiten'in sağlık durumu merak edildi. Peki, Melis İşiten iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? Melis İşiten'in hayati tehlikesi var mı? Melis İşiten hangi hastanede tedavi görüyor? Melis İşiten durumu nasıl? İşte son dakika gelişmeleri.

MELİS İŞİTEN KAZA MI YAPTI?

Aralarında Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy gibi isimlerin bulunduğu minibüs, bir tıra arkadan çarptı. Korkunç kazadan yara alarak kurtulan İşiten, sosyal medya hesabından yoğun bakımdaki sevgilisi Sergen Deveci'nin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak "Kaybımız ve acımız tarifsiz. Sergen'in bilinci açık. Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum" dedi.

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Melis İşiten ise sosyal medya hesabından son durumlarını paylaştı.

MELİS İŞİTEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL, İYİLEŞTİ Mİ?

Kazada, minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Deveci, önlem amaçlı yoğun bakıma alınırken İşiten ve Fersoy'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi .

Rol arkadaşı Sergen Deveci ile aşk yaşayan İşiten, Instagram hesabından oyuncunun elini tutarak yaptığı paylaşımda "Çok büyük bir şey yaşadık. Kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık, buna şükrederek hayatımıza devam etmek için güçlü olacağız. Beraberiz. Sergen'in bilinci açık. Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum" ifadelerini kullandı.

SERGEN DEVECİ KONTROL AMAÇLI YOĞUN BAKIMDA

Sağlık durumunun ağır olduğu konuşulan Sergen Deveci'nin son durumuna ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Deveci hayati tehlikeyi atlattı. Bilinci açık, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor. Tedavisinin ardından da taburcu edilecek.