Bir zamanlar Kısmetse Olur programına yarışmacı olarak katılan Melis Buse Betkayan'ın hayatı merak ediliyor. Programda dikkatleri üzerine çeken isim kısa sürede hayran kitlesine ulaştı. Peki, Melis Buse Betkayan kimdir? Melis Buse Betkayan kaç yaşında, nereli? Melis Buse Betkayan sevgilisi kim?

Kısmetse Olur programıyla tanınan Melis Buse Betkayan hakkında merak edilenler var. Kısmetse Olur programı ile büyük hayran kitlesine ulaşan isim şimdilerde ise sosyal medya üzerinde takipçileri ile hayatını paylaşıyor. Yakından takip edilen Melis Buse Betkayan kimdir? Melis Buse Betkayan kaç yaşında, nereli? Melis Buse Betkayan sevgilisi kim?

MELİS BUSE BETKAYAN KİMDİR?

Melis Buse Betkayan, 2 Mart 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi, ancak aslen Sivaslı'dır. 1.74 metre boyu olan Betkayan, Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

Kısmetse Olur programıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, yarışmaya ilk girdiği zamanlar Erdem ile bir ilişkiye başlamış ancak ikilinin beraberliği evlilik ile sonuçlanmamıştı.

Günümüzde ise Serbest Hoca olarak tanınan sevgilisi Reşit Bozdağ şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan Melis Buse Betkayan, katıldığı canlı yayında Bozdağ ile görüşmeye devam ettiklerini ve onu sevdiğini söyleyerek herkesi şaşırttı. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Melis Buse Betkayan, canlı yayında yaşadıklarını anlatırken Bozdağ ile barıştıklarını ve onu sevdiğini söyleyerek sunucuları şaşkına çevirdi. Yaşanan her şeyin karşılıklı olduğunu söyleyen Betkayan, şunları söyledi: Kendisiyle görüşüyoruz. Mahkeme süreci devam ediyor şikayetlerimizi geri almadık. Hoş olmayan şeyler yaşandı. Biz 2 aydır birlikteyiz. İlişkim başladığından beri o evli olduğu için çok linçlendim. Evli bir insanla iletişim bile olmadı. Evli olduğunu biliyordum ama boşanma sürecindeydi ben bir şeyi yıkmadım. Evliliği benden önce bitmişti. Biz tanıştıktan sonra kendisi boşanma davası açmıştı. Ben kimsenin evliliğini bozmadım. O kadının da bir suçu yok ve onu incitmek istemiyorum. O ilişki defalarca aldatma ve kavga nedeniyle bitti."