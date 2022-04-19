Melikhan Sağlam kimdir? Fenomen Melikhan Sağlam cinsiyet mi değiştirdi? Kadın mı, erkek mi?

Melikhan Sağlam kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Instagram hesabından açıklama yaparak, süreç hakkında detayları veren Melikhan Sağlam kaç yaşında?

MELİKHAN SAĞLAM KİMDİR?

Melikhan Sağlam, Müge Anlı, Hürrem ve Ferhunde gibi isimleri ve karakterleri canlandırarak binlerce izlenmeye ulaşmıştır.

Melikhan Sağlam, şu açıklamalarla cinsiyet değiştirdiğini açıklamıştır:

"Merhaba ameliyattan çıktım ve şükürler olsun ki her şey yolunda mesaj atan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum.

Sizinle uzun zamandır beraberiz beni desteklediniz yanımda oldunuz ve belki de bu süreçte en büyük destekçim sizlerdi artık sizinle her şeyi açıkça paylaşma zamanımın geldiğini düşünüyorum.

Sizin de uzun zamandır tahmin ettiğiniz gibi cinsiyet değiştirme sürecimdeydim ve sonunda bu süreci tamamladım. Çocukluğumdan itibaren farklı olduğumu ve içerisinde bulunduğum bedene ait olmadığımı hissediyor ve biliyordum artık bu süreci tamamlayarak yıllar önce aynaya bakıp kendisini farklı hayal eden Melikhan' a borcumu ödedim. Zorlu bir süreçti ancak hala önümde uzun bir yol var bu yolda benim yanımda olacağınıza inanıyorum.

Son olarak çocukluğumdaki bana bu zamana kadar benimle olduğu için teşekkür ediyorum. Sana olan borcumu son zerresine kadar verecek ve senin istediğin bedende yaşamanı sağlayacağım çünkü bunu hak ediyorsun.

Ben Melis SAĞLAM…"

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