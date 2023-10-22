Melikgazi Belediyesi Şükran Caddesi'nde Asfaltlama Çalışmalarına Başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde birçok bağlantı yolunu asfaltladıklarını bununla beraber 2 kilometre uzunluğunda olan Şükran Caddesinde alt yapı çalışmalarının tamamlandığını ve asfaltlama işlemine başladıklarını söyledi.

Daha uzun ömürlü ve nitelikli yollar yapmak için tüm alt yapı kurumları ile işbirliği içinde çalıştıklarını da hatırlatan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi; "Yine sahalardayız, çalışıyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi'ndeyiz. Altyapı çalışmaları bitti ve asfalt çalışmasına başladık. Burası geniş bir cadde. Bu caddenin nitelikli bir şekilde altyapısı üst yapısı bitmek üzere. Asfaltı da tamamladığımızda inşallah burası çok daha güzel ana akslardan bir tanesi olacak. Hem Hulusi Akar Caddesi hem de Sami İpek Caddesi rahatlamış olacak. Bu bölgeye 2 adet yeni okul yaptık onlara da bağlantı yolu olacak. 2,5 kilometre 20 metre genişliğinde yolumuzu kaldırımlarıyla beraber 1 hafta içerisinde yapıp tamamlayacağız. Yolları yaparken tüm alt yapı kurumları ile irtibatlı çalışıp alt yapı çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Böyle olunca daha uzun ömürlü bir yol ortaya çıkıyor. Bu yüzden vatandaşlarımızda duyarlılık bekliyoruz. Yol medeniyettir. Yollar yenilenince bölgenin de çehresi değişmektedir. Üstün çalışmaları için mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Melikgazi olarak her yıl 200-250 kilometre yol yapıyoruz. Mesai arkadaşlarımızın emeği çok. Tamamlanınca en kısa zamanda yolumuzun açılışını yapacağız. Mahallemize ve ilçemize bu yeni yolumuzun hayırlı olmasını dilerim." - KAYSERİ