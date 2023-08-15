Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir ve Anbar Mahallesindeki Daireleri Satışa Çıkarıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan Kazım Karabekir ve Anbar Mahallesinde bulunan 35 adet daire satış ihalesi için son gün olduğunu hatırlatarak ev sahibi olmak isteyenlere güzel bir fırsat sunduklarını söyledi. İhale 16 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te düzenlenecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan Kazım Karabekir ve Anbar Mahallesinde bulunan 35 adet daire satış ihalesi için son gün olduğunu hatırlatarak ev sahibi olmak isteyenlere güzel bir fırsat sunduklarını söyledi.

Açık teklif usulüyle 16 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te düzenlenecek olan ihale hakkında bilgi veren Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımız ev sahibi olsun diye cazip dairelerimizi satışa sunmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Kazım Karabekir ve Anbar Mahallesinde bulunan 35 adet dairenin ihale ile satışını yapacağız. 3+1 ve 2+1 olmak üzere 120 metrekareden 175 metrekareye kadar daireler yer alıyor. İhale şartnamesini almak için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüze gelebilir ya da www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve dairelerle ilgili de Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden bilgi alabilirler. İhaleden elde ettiğimiz gelir yine mahallelere yatırım olarak ger dönüyor. Sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme, yol, park, sağlı ocağı gibi yatırımlarda beraberinde hayata geçiyor. İhalemiz bir bakıma Melikgazililere hizmet olarak yansıyor. Dairelerimiz oturmaya hazır. İhalemize katılmak isteyen vatandaşlarımızı çarşamba günü belediyemize bekleriz" diye konuştu. - KAYSERİ