Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için iki blokun ihalesini gerçekleştirdi

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1 blok, 54 daire, 3 dükkan ile 1 blok, 36 daire ve 4 dükkanı kapsayan iki bloğun ihalesini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarının referans olarak birçok belediye tarafından örnek alındığını belirtti.

Melikgazi Belediyesi'nde 23 bloktan oluşan Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde 1 blok, 54 daire, 3 dükkan ile 1 blok, 36 daire ve 4 dükkanı kapsayan ihaleleri gerçekleştirdi.

Battalgazi Mahallesinde ayrı ayrı 2 blok için ihaleler gerçekleştirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Battalgazi Mahallesi'nde fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede de birçok mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalarımız referans olarak birçok belediye tarafından örnek alınmaktadır. Bugün 1 blok, 54 daire, 3 dükkan ve 1 blok, 36 adet daire ve 4 dükkanı kapsayan Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm İhalesi'ni gerçekleştirdik. Bloklarımızı kısa sürede bitirecek ve hak sahiplerine teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "Battalgazi bölgesini kentsel dönüşüm çalışmalarımızla daha güzel hale getireceğiz. Peyderpey ihalelerimizi yaparak Battalgazi bölgesini kentsel dönüşüm çalışmalarımızla daha güzel hale getireceğiz. Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar ve Yıldırım Beyazıt'ta kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Battalgazi Mahallesi'nde fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. İhaleleri kazanan firmalarımıza ve hak sahiplerine hayırlı olsun. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Melikgazi'miz için hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ