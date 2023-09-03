Melikgazi Belediyesi Anbar Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm İhalesi Düzenleyecek

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anbar Mahallesi'nde 1 blok 56 adet daire ve 4 dükkan için ihale yapılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak Anbar Mahallesi'nde büyük çaplı kentsel dönüşüm çalışması yaptıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden kentsel dönüşüm projeleri çerçevesindeki çalışmalarımız devam ediyor. Melikgazi olarak birçok mahallede kentsel dönüşüm yapıyoruz. İlçemiz gelişiyor ve büyüyor. Anbar Mahallemiz yaptığımız tüm çalışmalarla daha prestijli hale geliyor. Gelişiyor ve büyüyor. Melikgazi'mizin yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çerçevede Anbar Mahallesi'nde kat karşılığı 56 adet daire ve 4 dükkan için ihale düzenleyeceğiz. Katılmak isteyen tüm müteahhit firmalarımızı 6 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'de Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşeceğimiz ihalemize bekleriz" dedi. - KAYSERİ