Melikgazi Belediyesi 35 daireyi ihale ile satacak
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Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir ve Anbar mahallerindeki 35 daireyi açık teklif usulüyle satışa çıkartacağını duyurdu. Satışı yapılacak dairelerin büyüklüğü 120 ila 175 metrekare arasında değişiyor. İhale 16 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek ve elde edilen gelirle mahallelere sosyal tesis, okul, yol, park ve sağlık ocağı gibi yatırımlar yapılacak.
Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 35 daireyi ihale ile satacağını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kazım Karabekir ve Anbar mahallerindeki 35 daire, açık teklif usulüyle satışa çıkartılıyor.
Satışı yapılacak 3+1 ve 2+1 dairelerin büyüklüğü, 120 ila 175 metrekare olarak değişiyor.
İhale, 16 Ağustos Çarşamba günü Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.
İhaleden elde edilen gelirle mahallelere sosyal tesis, okul, yol, park ve sağlı ocağı gibi yatırımlar yapılacak.