Melikgazi Belediyesi 35 daireyi ihale ile satacak

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir ve Anbar mahallerindeki 35 daireyi açık teklif usulüyle satışa çıkartacağını duyurdu. Satışı yapılacak dairelerin büyüklüğü 120 ila 175 metrekare arasında değişiyor. İhale 16 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek ve elde edilen gelirle mahallelere sosyal tesis, okul, yol, park ve sağlık ocağı gibi yatırımlar yapılacak.