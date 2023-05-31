Melike Şahin sevgilisi kaç yaşında, kimdir ve Melike Şahin kiminle evlendi soruları gündeme geliyor. Başarılı şarkıcı Melike Şarkı eşi kaç yaşında, kimdir ve Melike Şahin kiminle evlendiği merak ediliyor. Peki, Melike Şahin sevgilisi kaç yaşında, kimdir? Melike Şahin kiminle evlendi?

Ünlü şarkıcı Melike Şahin evlendiği haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Melike Şahin sevgilisi kaç yaşında, kimdir ve Melike Şahin kiminle evlendi soruları merak ediliyor. Melike Şahin sevgilisi kaç yaşında, kimdir ve Melike Şahin kiminle evlendi soruları gündeme geliyor. Melike Şahin sevgilisi kaç yaşında, kimdir? Melike Şahin kiminle evlendi? Detaylar haberimizdedir…

MELİKE ŞAHİN SEVGİLİSİ KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Başarılı şarkıcı Melike Şahin, özel hayatıyla gündeme geliyor. Şahin, sevgilisi Sedat Bey ile 5'inci yıl dönümlerini sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle kutlayarak dikkat çekmiştir. 31 Mayıs 2023 tarihinde ise evlendiklerini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

MELİKE ŞAHİN KİMİNLE EVLENDİ?

Son dönemin en sevilen şarkıcılarından olan Melike Şahin, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Şahin, sevgilisi Sedat Bey ile 5'inci yıl dönümlerini sosyal medyadan paylaştığı kareyle kutlamıştı.