Melike Şahin ne dedi? Melike Şahin konserleri neden iptal edildi? Melike Şahin Denizli konseri iptal oldu mu? soruları gündeme geliyor. Aldıkları ödülleri LGBTİ+'lara ithaf eden Melike Şahin ve Mabel Matiz'in Denizli konserleri iptal edildi. Peki, Melike Şahin ne dedi? Melike Şahin konserleri neden iptal edildi? Melike Şahin Denizli konseri iptal oldu mu?

Melike Şahin ne dedi? Melike Şahin konserleri neden iptal edildi? Melike Şahin Denizli konseri iptal oldu mu? merak ediliyor. Önceki akşam düzenlenen Elle Style Awards Ödülleri'nde ödül alan iki başarılı şarkıcı Mabel Matiz ve Melike Şahin, LGBTİ+'lara ithaf etti. Melike Şahin ne dedi? Melike Şahin konserleri neden iptal edildi? Melike Şahin Denizli konseri iptal oldu mu? soruları gündeme geliyor. Melike Şahin ne dedi? Melike Şahin konserleri neden iptal edildi? Melike Şahin Denizli konseri iptal oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

MELİKE ŞAHİN NE DEDİ?

13 Haziran'da düzenlenen törende "Yılın Stil Sahibi Müzisyeni" ödülünün sahibi olan Melike Şahin, konuşmasında "Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar… İncinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum. Ödülümü, hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum" dedi. Aynı törende ödül alan Mabel Matiz ise "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+lara armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

MELİKE ŞAHİN KONSERLERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Aldıkları ödülleri LGBTİ+'lara ithaf eden Melike Şahin ve Mabel Matiz'in Denizli konserleri iptal edildi. Kararı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla duyuran belediye, herhangi bir gerekçe sunmadı.

MELİKE ŞAHİN DENİZLİ KONSERİ İPTAL OLDU MU?

Ünlü isimlerin Denizli'de vereceği temmuz konserleri iptal edildi. Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir gerekçe sunulmadan "Kamuoyuna duyurumuzdur... 19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu'nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir" denildi. Yeni şarkısı Diva Yorgun ile adından söz ettiren Melike Şahin'in Bursa'da vereceği konser de belediye tarafından iptal edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.