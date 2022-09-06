Son dönemin parlayan şarkıcılarından biri olan Melike Şahin, hemen herkes tarafından seviliyor. Melike Şahin kariyeri boyunca birçok şarkı çıkardı. Peki, Melike Şahin kimdir? Melike Şahin kaç yaşında, nereli? Melike Şahin hayatı ve biyografisi nedir?

Müziğe öğrencilik yıllarında başlayan sanatçı, bir süre Baba Zula grubunda vokalistlik ve söz yazarlığı yaptı. Peki, Melike Şahin kimdir? Melike Şahin kaç yaşında, nereli? Melike Şahin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

Melike Şahin (d. 18 Nisan 1989, İstanbul), Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci. Aslen Sivas Divriğili olan ve çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyduğunu belirten Şahin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu esnada Çağdaş Müzik Merkezi'nde Timur Selçuk'tan şan dersleri almıştır. 2012'de mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji eğitiminin ardından 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı. Baba Zula'yla çalışmayı bırakmadan kısa bir süre önce "Melikşah ve Saz Arkadaşları" adı altında bir proje başlattı, bu ekip ile Beyoğlu'nda Kanto isimli meyhanede arabesk temalı bir repertuvar ile bir süre konserler verdi.

2017 yılında Fransız yönetmen Tony Gatlif'in Djam isimli filminde seslendirdiği üç şarkı ile yer aldı ve aynı yıl filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali'nde bir konser verdi.

2017'de ilk teklileri Bi'fırlatsam ve Deli Kan ile solo kariyerine başladı. İlk solo albümü Merhem, Şubat 2021'de yayımlandı. Albümün ilk teklisi, Ocak 2021'de yayımlanan "Uykumun Boynunu Bükme" oldu.

ALBÜMLER

Merhem (2021)

Teklileri

Bi' fırlatsam (2017)

Beni Yalnız Koma (Boom Pam ile, 2017)

Deli Kan (2017)

Sevmek Suçsa Suçluyum (2018)

Tutuşmuş Beraber (2018)

Kimin Izdırabı (2019)

Sakla Beni (Kutiman ile, 2019)

Kara Orman (2019)

Geri Ver (2020)

Kilitli Kapılar Açılsa (Hakan Taşıyan ile, 2020)

Elimi Tut (Kutiman ile, 2020)

Ukde (Ah! Kosmos ile, 2020)

Uykumun Boynunu Bükme (2021)

Pusulam Rüzgar (Mert Demir ile) (2021)

Kader Diyemezsin (Saygı Albümü: Bergen) (2022)

Miras (Ah! Kosmos ile, 2022)

Isyan (Ko Shin Moon ile, 2022)

Öpmem Lâzım (Baker Aaron Remix) (2022)