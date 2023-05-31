Melike Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Melike Şahin'in hayatı ve biyografisi!

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melike Şahin, 6 yıldır Sedat Bey ile aşk yaşıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı şarkıcı, sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Vatandaşlar Melike Şahin'in hayatı, kariyeri ve biyografisini merak etti. Peki, Melike Şahin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, evli mi, doğum tarihi kaç? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Melike Şahin geliyor. Peki, Melike Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Melike Şahin'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

Melike Şahin (18 Nisan 1989, İstanbul) Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci.

Erken yılları ve eğitimi

Aslen Sivas Divriğili olan ve çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyduğunu belirten Şahin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu esnada Çağdaş Müzik Merkezi'nde Timur Selçuk'tan şan dersleri almıştır. 2012'de mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji eğitiminin ardından 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı. Baba Zula'yla çalışmayı bırakmadan kısa bir süre önce "Melikşah ve Saz Arkadaşları" adı altında bir proje başlattı, bu ekip ile Beyoğlu'nda Kanto isimli meyhanede arabesk temalı bir repertuvar ile bir süre konserler verdi.

2017 yılında Fransız yönetmen Tony Gatlif'in Djam isimli filminde seslendirdiği üç şarkı ile yer aldı ve aynı yıl filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali'nde bir konser verdi.

2017'de ilk teklileri Bi' fırlatsam ve Deli Kan ile solo kariyerine başladı. 2018 - 2019 yılları arasında çok sayıda konser verdi ve Diva Bebe Show adlı canlı şov programı yaptı.

İlk solo albümü Merhem'i Şubat 2021'de yayımlayan Şahin, bu dönemde pandemi dolayısıyla konser veremese de şahsi sosyal medya hesaplarından çevrimiçi çok sayıda canlı yayın yaptı. Albümün ilk teklisi, Ocak 2021'de yayımlanan "Uykumun Boynunu Bükme" oldu. Albümün yayımlanışı sonrasında ilk resmi konserini Haziran 2021'de Zorlu PSM'nin çevrimiçi yayın platformunda yaptı.

Diskografi

Albümler

2021: Merhem

Teklileri