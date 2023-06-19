Melike Şahin kimdir, kaç yaşında? Melike Şahin eşi kim, ne zaman evlendi?

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MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

Melike Şahin (d. 18 Nisan 1989, İstanbul), Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci. Aslen Sivas Divriğili olan ve çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyduğunu belirten Şahin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu esnada Çağdaş Müzik Merkezi'nde Timur Selçuk'tan şan dersleri almıştır. 2012'de mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji eğitiminin ardından 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı. Baba Zula'yla çalışmayı bırakmadan kısa bir süre önce "Melikşah ve Saz Arkadaşları" adı altında bir proje başlattı, bu ekip ile Beyoğlu'nda Kanto isimli meyhanede arabesk temalı bir repertuvar ile bir süre konserler verdi.

2017 yılında Fransız yönetmen Tony Gatlif'in Djam isimli filminde seslendirdiği üç şarkı ile yer aldı ve aynı yıl filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali'nde bir konser verdi.

2017'de ilk teklileri Bi' fırlatsam ve Deli Kan ile solo kariyerine başladı. İlk solo albümü Merhem, Şubat 2021'de yayımlandı. Albümün ilk teklisi, Ocak 2021'de yayımlanan "Uykumun Boynunu Bükme" oldu.

Albümler

Merhem (2021)

Teklileri

Bi' fırlatsam (2017)

Beni Yalnız Koma (Boom Pam ile, 2017)

Deli Kan (2017)

Sevmek Suçsa Suçluyum (2018)

Tutuşmuş Beraber (2018)

Kimin Izdırabı (2019)

Sakla Beni (Kutiman ile, 2019)

Kara Orman (2019)

Geri Ver (2020)

Kilitli Kapılar Açılsa (Hakan Taşıyan ile, 2020)

Elimi Tut (Kutiman ile, 2020)

Ukde (Ah! Kosmos ile, 2020)

Uykumun Boynunu Bükme (2021)

Pusulam Rüzgar (Mert Demir ile) (2021)

Kader Diyemezsin (Saygı Albümü: Bergen) (2022)

Miras (Ah! Kosmos ile, 2022)

Isyan (Ko Shin Moon ile, 2022)

Öpmem Lâzım (Baker Aaron Remix) (2022)

MELİKE ŞAHİN EŞİ NE ZAMAN EVLENDİ?

İkili bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Melike Şahin ve sevgilisi arasındaki çok konuşuldu. Sevilen şarkıcı sevgilisiyle olan fotoğrafına "5" notu düştü. Onedio'nun haberine göre, genç şarkıcının yanındaki kişi sevgilisi değil eşi. Özel hayatıyla ön planda olmayan Şahin, adının Sedat olduğu söylenen eşi hakkında ser verip sır vermiyor.